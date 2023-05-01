Directori d'empreses
VAST Data
VAST Data Salaris

El salari de VAST Data oscil·la entre $124,443 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $741,411 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de VAST Data. Darrera actualització: 9/14/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $124K
Servei al Client
$150K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$741K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A VAST Data, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a VAST Data és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $741,411. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VAST Data és $149,763.

