Vasion Salaris

El salari de Vasion oscil·la entre $52,260 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $125,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Vasion. Darrera actualització: 9/14/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $125K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$52.3K
Vendes
$89.6K

PMF

Den højest betalte rolle rapporteret hos Vasion er Enginyer de Programari med en årlig samlet kompensation på $125,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Vasion er $89,550.

