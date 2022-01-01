Directori d'empreses
Varonis
Varonis Salaris

El salari de Varonis oscil·la entre $64,675 en compensació total anual per a un Analista de Ciberseguretat a la banda baixa fins a $203,732 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Varonis. Darrera actualització: 9/14/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Enginyer de Software Backend

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $204K
Vendes
Median $110K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$84.6K
Màrqueting
$134K
Gestor de Producte
$204K
Reclutador
$66.5K
Enginyer de Vendes
$131K
Analista de Ciberseguretat
$64.7K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Varonis és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $203,732. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Varonis és $125,409.

