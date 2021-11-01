Directori d'empreses
Varicent Salaris

El salari de Varicent oscil·la entre $8,654 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $141,924 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Varicent. Darrera actualització: 9/14/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $86.2K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $142K
Gestor de Producte
Median $94.3K

Analista de Negoci
$73.9K
Analista de Dades
$8.7K
Científic de Dades
$114K
Màrqueting
$84.4K
Dissenyador de Producte
$101K
Vendes
$92.4K
Gestor de Comptes Tècnic
$92K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Varicent és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $141,924. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Varicent és $92,181.

