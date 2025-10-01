La compensació de Enginyer de Programari in Greater Hyderabad Area a ValueLabs oscil·la entre ₹870K per year i ₹3.79M. El paquet de compensació year mitjà in Greater Hyderabad Area totalitza ₹1.53M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ValueLabs. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
