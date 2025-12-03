Directori d'empreses
USPTO
  • Redactor Tècnic

  • Tots els Salaris de Redactor Tècnic

USPTO Redactor Tècnic Salaris

La compensació total mitjana de Redactor Tècnic in United States a USPTO oscil·la entre $62K i $90.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de USPTO. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$71.1K - $81.1K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$62K$71.1K$81.1K$90.3K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Redactor Tècnic a USPTO in United States és una compensació total anual de $90,270. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a USPTO per al rol de Redactor Tècnic in United States és $61,965.

Altres recursos

