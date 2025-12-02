Directori d'empreses
Ushur
Ushur Reclutador Salaris

La compensació total mitjana de Reclutador in India a Ushur oscil·la entre ₹2.66M i ₹3.72M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ushur. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$32.8K - $38.2K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$30.3K$32.8K$38.2K$42.4K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Ushur in India és una compensació total anual de ₹3,719,022. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ushur per al rol de Reclutador in India és ₹2,656,444.

