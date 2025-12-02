Directori d'empreses
Ushio
Ushio Enginyer de Maquinari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Maquinari in Canada a Ushio oscil·la entre CA$100K i CA$146K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ushio. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$82.2K - $95.4K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$72.5K$82.2K$95.4K$105K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a Ushio in Canada és una compensació total anual de CA$145,656. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ushio per al rol de Enginyer de Maquinari in Canada és CA$100,368.

