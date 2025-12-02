Directori d'empreses
UserZoom
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

UserZoom Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Spain a UserZoom oscil·la entre €54.4K i €74.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de UserZoom. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$68K - $80.7K
Spain
Rang Habitual
Rang Possible
$62.7K$68K$80.7K$85.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Dissenyador de Producte contribucions a UserZoom per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a UserZoom?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Dissenyador de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a UserZoom in Spain és una compensació total anual de €74,457. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a UserZoom per al rol de Dissenyador de Producte in Spain és €54,386.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a UserZoom

Empreses relacionades

  • Majesco
  • Centauri Health Solutions
  • Wiser Solutions
  • Verifone
  • InMobi
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/userzoom/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.