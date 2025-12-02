Directori d'empreses
Userful Desenvolupament de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in Canada a Userful oscil·la entre CA$75.4K i CA$108K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Userful. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$62.4K - $73K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$54.5K$62.4K$73K$77.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Userful?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Userful in Canada és una compensació total anual de CA$107,607. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Userful per al rol de Desenvolupament de Negoci in Canada és CA$75,417.

