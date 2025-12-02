Directori d'empreses
  • Salaris
  • Comptable

  • Tots els Salaris de Comptable

Userful Comptable Salaris

La compensació total mitjana de Comptable in Canada a Userful oscil·la entre CA$33.6K i CA$48.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Userful. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$27.5K - $31.9K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$24.2K$27.5K$31.9K$35.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Userful?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable a Userful in Canada és una compensació total anual de CA$48,695. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Userful per al rol de Comptable in Canada és CA$33,555.

Altres recursos

