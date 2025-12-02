Directori d'empreses
USEReady
USEReady Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in India a USEReady oscil·la entre ₹3.22M i ₹4.41M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de USEReady. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$39.8K - $47.3K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$36.8K$39.8K$47.3K$50.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a USEReady?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a USEReady in India és una compensació total anual de ₹4,409,632. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a USEReady per al rol de Arquitecte de Solucions in India és ₹3,220,948.

