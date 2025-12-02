Directori d'empreses
User Interviews
User Interviews Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a User Interviews oscil·la entre $166K i $232K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de User Interviews. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$179K - $209K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$166K$179K$209K$232K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a User Interviews in United States és una compensació total anual de $232,050. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a User Interviews per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $165,750.

Altres recursos

