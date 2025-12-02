Directori d'empreses
USDA
USDA Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in United States a USDA oscil·la entre $103K i $145K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de USDA. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$112K - $136K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$103K$112K$136K$145K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a USDA?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a USDA in United States és una compensació total anual de $144,535. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a USDA per al rol de Científic de Dades in United States és $103,417.

Altres recursos

