US Metro Bank
US Metro Bank Analista de Ciberseguretat Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Ciberseguretat a US Metro Bank oscil·la entre £81.6K i £112K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de US Metro Bank. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$118K - $140K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$109K$118K$140K$150K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a US Metro Bank?

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a US Metro Bank és una compensació total anual de £111,709. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a US Metro Bank per al rol de Analista de Ciberseguretat és £81,596.

