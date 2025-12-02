Directori d'empreses
Us In Technology
Us In Technology Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Us In Technology oscil·la entre $104K i $145K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Us In Technology. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$112K - $131K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$104K$112K$131K$145K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Us In Technology?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Us In Technology in United States és una compensació total anual de $145,180. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Us In Technology per al rol de Enginyer de Programari in United States és $103,700.

