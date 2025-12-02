Directori d'empreses
U.S. Government
U.S. Government Analista de Ciberseguretat Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Ciberseguretat a U.S. Government totalitza $115K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de U.S. Government. Última actualització: 12/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
U.S. Government
Cybersecurity Analyst
Washington, DC
Total per any
$115K
Nivell
Intermediate
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a U.S. Government?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a U.S. Government és una compensació total anual de $150,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a U.S. Government per al rol de Analista de Ciberseguretat és $112,000.

Altres recursos

