U.S. Geological Survey
U.S. Geological Survey Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in United States a U.S. Geological Survey oscil·la entre $111K i $161K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de U.S. Geological Survey. Última actualització: 12/2/2025

United States
El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a U.S. Geological Survey in United States és una compensació total anual de $160,650. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a U.S. Geological Survey per al rol de Científic de Dades in United States és $110,700.

