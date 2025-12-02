Directori d'empreses
US Foods
US Foods Gestor d'Operacions de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Operacions de Negoci a US Foods oscil·la entre $72.9K i $104K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de US Foods. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$82.8K - $98.1K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$72.9K$82.8K$98.1K$104K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a US Foods?

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Operacions de Negoci a US Foods és una compensació total anual de $103,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a US Foods per al rol de Gestor d'Operacions de Negoci és $72,900.

Altres recursos

