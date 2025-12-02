Directori d'empreses
U.S Department of State
U.S Department of State Consultor de Gestió Salaris

La compensació total mitjana de Consultor de Gestió in United States a U.S Department of State oscil·la entre $102K i $143K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de U.S Department of State. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$110K - $128K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$102K$110K$128K$143K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a U.S Department of State?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Consultor de Gestió a U.S Department of State in United States és una compensació total anual de $142,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a U.S Department of State per al rol de Consultor de Gestió in United States és $102,000.

Altres recursos

