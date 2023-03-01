Directori d'empreses
Upstox
Upstox Salaris

El salari de Upstox oscil·la entre $16,673 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $139,052 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Upstox. Darrera actualització: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Enginyer de Programari
Median $47.9K

Enginyer de Programari Backend

Dissenyador de Producte
Median $16.7K

Dissenyador UX

Gestor de Producte
Median $35.1K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$139K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Upstox és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $139,052. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Upstox és $41,469.

