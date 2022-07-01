Upside Salaris

Directori d'empreses
El salari de Upside oscil·la entre $54,888 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $251,250 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Upside. Darrera actualització: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gestor de Producte
Median $230K
Dissenyador de Producte
$134K
Reclutador
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Vendes
Median $140K
Enginyer de Programari
$54.9K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$251K
Investigador UX
$146K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Upside és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $251,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Upside és $146,228.

