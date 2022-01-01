Directori d'empreses
UPMC
UPMC Salaris

El salari de UPMC oscil·la entre $75,375 en compensació total anual per a un Gestor de Projectes a la banda baixa fins a $175,000 per a un Actuari a la banda alta.

Enginyer de Programari
Median $93K
Actuari
Median $175K
Comptable
$78.4K

Analista de Negoci
Median $80K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$89.6K
Dissenyador de Producte
$121K
Gestor de Disseny de Producte
$134K
Gestor de Producte
$112K
Gestor de Projectes
$75.4K
Analista de Ciberseguretat
$85.4K
Gestor de Programes Tècnics
$102K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a UPMC és Actuari amb una compensació total anual de $175,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a UPMC és $93,000.

