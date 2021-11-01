Uplight Salaris

Directori d'empreses
El salari de Uplight oscil·la entre $70,350 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $347,900 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Uplight. Darrera actualització: 11/16/2025

Enginyer de Programari
Median $160K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $189K
Analista de Dades
$70.4K

Científic de Dades
$196K
Recursos Humans
$101K
Gestor de Producte
$348K
Gestor de Projectes
$98.8K
Vendes
$109K
Gestor de Programes Tècnics
$121K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Uplight és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $347,900. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Uplight és $120,600.

