Uplers
Uplers Salaris

El salari de Uplers oscil·la entre $8,572 en compensació total anual per a un Gestor de Projectes a la banda baixa fins a $108,272 per a un Consultor de Gestió a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Uplers. Darrera actualització: 11/16/2025

Enginyer de Programari
Median $32.4K
Gestor d'Operacions de Negoci
$92K
Desenvolupament de Negoci
$26.2K

Recursos Humans
$12K
Consultor de Gestió
$108K
Dissenyador de Producte
$31.4K
Gestor de Projectes
$8.6K
Vendes
$26.4K
El rol amb millor retribució reportat a Uplers és Consultor de Gestió at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $108,272. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Uplers és $28,886.

