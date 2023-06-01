Directori d'empreses
Unlikely AI
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Unlikely AI is a startup that develops AI products that can do things previously considered impossible for computers. They are backed by venture capital and take a contrarian approach to AI.

    unlikely.ai
    Lloc web
    2018
    Any de fundació
    30
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

