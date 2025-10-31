Directori d'empreses
University of Melbourne
El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Australia a University of Melbourne totalitza A$102K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de University of Melbourne.

Paquet Mitjà
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Total per any
A$102K
Nivell
A
Base
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a University of Melbourne?
Últimes Enviaments de Salaris
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a University of Melbourne in Australia és una compensació total anual de A$148,355. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a University of Melbourne per al rol de Enginyer de Programari in Australia és A$102,131.

