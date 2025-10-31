Directori d'empreses
University of Melbourne
University of Melbourne Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in Australia a University of Melbourne oscil·la entre A$131K i A$184K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de University of Melbourne. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

A$142K - A$165K
Australia
Rang Habitual
Rang Possible
A$131KA$142KA$165KA$184K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a University of Melbourne?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a University of Melbourne in Australia és una compensació total anual de A$183,617. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a University of Melbourne per al rol de Científic de Dades in Australia és A$131,155.

