University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a University of Kansas Medical Center oscil·la entre $116K i $165K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de University of Kansas Medical Center. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

$132K - $150K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$116K$132K$150K$165K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a University of Kansas Medical Center in United States és una compensació total anual de $165,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a University of Kansas Medical Center per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $116,200.

