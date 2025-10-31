Directori d'empreses
University of Houston
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Ciència de Dades

  • Tots els Salaris de Gestor de Ciència de Dades

University of Houston Gestor de Ciència de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Ciència de Dades in United States a University of Houston oscil·la entre $125K i $177K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de University of Houston. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

$141K - $161K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$125K$141K$161K$177K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Ciència de Dades contribucions a University of Houston per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a University of Houston?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Ciència de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a University of Houston in United States és una compensació total anual de $177,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a University of Houston per al rol de Gestor de Ciència de Dades in United States és $124,500.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a University of Houston

Empreses relacionades

  • Flipkart
  • Tesla
  • Microsoft
  • Lyft
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos