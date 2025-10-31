Directori d'empreses
University of Florida
University of Florida Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

El paquet de compensació mitjà de Tecnòleg de la Informació (TI) a University of Florida totalitza $93K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de University of Florida. Última actualització: 10/31/2025

Paquet Mitjà
company icon
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Total per any
$93K
Nivell
4
Base
$93K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a University of Florida?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a University of Florida és una compensació total anual de $117,627. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a University of Florida per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és $93,000.

