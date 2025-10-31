Directori d'empreses
University of Florida
University of Florida Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in United States a University of Florida oscil·la entre $59.5K i $83.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de University of Florida. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

$64.4K - $74.9K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$59.5K$64.4K$74.9K$83.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a University of Florida?

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a University of Florida in United States és una compensació total anual de $83,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a University of Florida per al rol de Analista de Dades in United States és $59,500.

