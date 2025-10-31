Directori d'empreses
University of Florida
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Atenció al Client

  • Tots els Salaris de Atenció al Client

University of Florida Atenció al Client Salaris

La compensació total mitjana de Atenció al Client in United States a University of Florida oscil·la entre $22.2K i $31.6K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de University of Florida. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

$25.4K - $29.7K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$22.2K$25.4K$29.7K$31.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Atenció al Client contribucions a University of Florida per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a University of Florida?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Atenció al Client verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Atenció al Client a University of Florida in United States és una compensació total anual de $31,637. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a University of Florida per al rol de Atenció al Client in United States és $22,173.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a University of Florida

Empreses relacionades

  • Databricks
  • Tesla
  • Google
  • Lyft
  • Airbnb
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos