United Talent Agency Salaris

El salari de United Talent Agency oscil·la entre $50,170 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $233,825 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de United Talent Agency. Darrera actualització: 9/21/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $135K
Assistent Administratiu
$50.2K
Màrqueting
$99.5K

Gestor de Producte
$221K
Gestor de Programes Tècnics
$234K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a United Talent Agency és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $233,825. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a United Talent Agency és $135,000.

