La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Pakistan a United Nations Development Programme oscil·la entre PKR 5.09M i PKR 7.26M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de United Nations Development Programme. Última actualització: 9/27/2025
Compensació Total Mitjana
