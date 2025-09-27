Directori d'empreses
United Nations Development Programme
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Programes Tècnics

  • Tots els Salaris de Gestor de Programes Tècnics

United Nations Development Programme Gestor de Programes Tècnics Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Pakistan a United Nations Development Programme oscil·la entre PKR 5.09M i PKR 7.26M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de United Nations Development Programme. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Rang Habitual
Rang Possible
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.26M
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Programes Tècnics contribucions a United Nations Development Programme per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

PKR 44.93M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a United Nations Development Programme?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Programes Tècnics verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a United Nations Development Programme in Pakistan és una compensació total anual de PKR 7,264,013. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a United Nations Development Programme per al rol de Gestor de Programes Tècnics in Pakistan és PKR 5,091,018.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a United Nations Development Programme

Empreses relacionades

  • Netflix
  • SoFi
  • PayPal
  • Uber
  • Facebook
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos