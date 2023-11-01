Directori d'empreses
Unify Square
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Unify Square is a company that provides software and cloud managed services to manage and secure the world's largest Teams, Slack, Zoom, Skype for Business, and Workplace by Facebook deployments.

    http://unifysquare.com
    Lloc web
    2008
    Any de fundació
    150
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

