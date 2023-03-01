Directori d'empreses
Unify Consulting
Unify Consulting Salaris

El salari de Unify Consulting oscil·la entre $145,725 en compensació total anual per a un Operacions de Màrqueting a la banda baixa fins a $221,100 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Unify Consulting. Darrera actualització: 10/16/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negoci
$151K
Desenvolupament de Negoci
$153K
Operacions de Màrqueting
$146K
Dissenyador de Producte
$172K
Arquitecte de Solucions
$221K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Unify Consulting és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $221,100. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Unify Consulting és $161,500.

