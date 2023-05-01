Directori d'empreses
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Salaris

El salari de Underdog Fantasy oscil·la entre $145,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $215,912 per a un Dissenyador de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Underdog Fantasy. Darrera actualització: 10/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $145K
Dissenyador de Producte
Median $216K

Dissenyador UX

Reclutador
Median $183K

Gestor de Producte
$166K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$169K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Underdog Fantasy, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

Altres recursos