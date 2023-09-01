Directori d'empreses
Uncanny Vision
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Uncanny Vision is an AI-based computer vision startup that focuses on making cameras smarter with real-time, edge-based intelligence for a safer, secure, and more efficient world.

    uncannyvision.com
    Lloc web
    2012
    Any de fundació
    120
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos