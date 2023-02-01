Directori d'empreses
Umba
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Umba que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Umba Box finds gorgeous and fun handmade goods from artists in the US and around the world, then mails them to our subscribers every month. This partnership helps artists to earn a living wage.

    umba.com
    Lloc web
    2011
    Any de fundació
    90
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Umba

    Empreses relacionades

    • Intuit
    • Google
    • DoorDash
    • Netflix
    • Dropbox
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos