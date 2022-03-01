Directori d'empreses
Ulta Beauty
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Ulta Beauty Salaris

El salari de Ulta Beauty oscil·la entre $120,146 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $172,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ulta Beauty. Darrera actualització: 9/21/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $172K
Científic de Dades
$120K
Dissenyador de Producte
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at Ulta Beauty is Enginyer de Programari with a yearly total compensation of $172,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ulta Beauty is $125,625.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Ulta Beauty

Empreses relacionades

  • The Home Depot
  • Kohl's
  • Macy's
  • Best Buy
  • URBN
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos