Ula
Ula Salaris

El salari de Ula oscil·la entre $27,118 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $57,128 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ula. Darrera actualització: 9/20/2025

$160K

Dissenyador de Producte
$27.1K
Gestor de Producte
$57.1K
Gestor de Projectes
$35.3K

Enginyer de Programari
$49.1K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Ula és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $57,128. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ula és $42,171.

Altres recursos