Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Salaris

El salari de Ujjivan Small Finance Bank oscil·la entre $5,284 en compensació total anual per a un Operacions de Servei al Client a la banda baixa fins a $49,563 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ujjivan Small Finance Bank. Darrera actualització: 9/20/2025

$160K

Operacions de Servei al Client
$5.3K
Màrqueting
$17.1K
Arquitecte de Solucions
$49.6K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Ujjivan Small Finance Bank és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $49,563. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ujjivan Small Finance Bank és $17,134.

