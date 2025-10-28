Directori d'empreses
trivago
  • Analista de Dades

  • Tots els Salaris de Analista de Dades

trivago Analista de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Dades in Germany a trivago totalitza €63.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de trivago. Última actualització: 10/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
Total per any
€63.2K
Nivell
L2
Base
€63.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a trivago?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a trivago in Germany és una compensació total anual de €65,720. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a trivago per al rol de Analista de Dades in Germany és €54,181.

