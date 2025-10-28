Directori d'empreses
Trip.com
Trip.com Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in China a Trip.com totalitza CN¥400K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Trip.com. Última actualització: 10/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Total per any
CN¥400K
Nivell
hidden
Base
CN¥320K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Trip.com?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Trip.com in China és una compensació total anual de CN¥906,220. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Trip.com per al rol de Enginyer de Programari in China és CN¥372,642.

