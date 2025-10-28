Directori d'empreses
Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de TripAdvisor. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

₹8.63M - ₹10.04M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹7.97M₹8.63M₹10.04M₹11.16M
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A TripAdvisor, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a TripAdvisor in India és una compensació total anual de ₹11,164,340. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a TripAdvisor per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in India és ₹7,974,528.

