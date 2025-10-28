Directori d'empreses
TripAdvisor
TripAdvisor Operacions de Màrqueting Salaris

La compensació total mitjana de Operacions de Màrqueting in United States a TripAdvisor oscil·la entre $99.2K i $142K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de TripAdvisor. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

$114K - $133K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$99.2K$114K$133K$142K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A TripAdvisor, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions de Màrqueting a TripAdvisor in United States és una compensació total anual de $141,570. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a TripAdvisor per al rol de Operacions de Màrqueting in United States és $99,220.

Altres recursos