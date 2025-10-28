Directori d'empreses
La compensació de Operacions de Negoci in United States a TripAdvisor totalitza €54.7K per year per a SE2. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de TripAdvisor. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

€44.8K - €54.2K
Spain
Rang Habitual
Rang Possible
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A TripAdvisor, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions de Negoci a TripAdvisor in United States és una compensació total anual de €57,681. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a TripAdvisor per al rol de Operacions de Negoci in United States és €41,271.

