Directori d'empreses
Trafigura
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Trafigura Salaris

El salari de Trafigura oscil·la entre $27,624 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $437,175 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Trafigura. Darrera actualització: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Negoci
$76.2K
Científic de Dades
$437K
Recursos Humans
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Enginyer de Programari
$161K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Trafigura és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $437,175. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Trafigura és $118,524.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Trafigura

Empreses relacionades

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Tesla
  • Roblox
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos