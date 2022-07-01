Directori d'Empreses
Torc Robotics
Torc Robotics Salaris

El rang de salaris de Torc Robotics varia de $18,814 en compensació total anual per a Enginyer de Maquinari a l'extrem inferior a $248,352 per a Enginyer MEP a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Torc Robotics. Última actualització: 8/25/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $152K

Enginyer d'aprenentatge automàtic

Enginyer de programari de producció

Analista de Negocis
$185K
Servei al Client
$51.6K

Analista de Dades
$174K
Enginyer de Maquinari
$18.8K
Enginyer Mecànic
$186K
Enginyer MEP
$248K
Gestor de Producte
$237K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$137K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Torc Robotics, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El puesto con el salario más alto reportado en Torc Robotics es Enginyer MEP at the Common Range Average level con una compensación total anual de $248,352. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Torc Robotics es $174,049.

