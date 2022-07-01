Torc Robotics Salaris

El rang de salaris de Torc Robotics varia de $18,814 en compensació total anual per a Enginyer de Maquinari a l'extrem inferior a $248,352 per a Enginyer MEP a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Torc Robotics. Última actualització: 8/25/2025
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Torc Robotics, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)
